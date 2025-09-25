Российская ракета поразила полевой аэродром ВСУ

Российские войска нанесли ракетный удар по полевому аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенному в районе города Днепропетровска (украинское название — Днепр). Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

По имеющимся сведениям, на аэродроме базировались учебно-тренировочные самолеты советского производства Як-52, которые используются для перехвата российских дронов, и ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

24 сентября в министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по ряду объектов военной инфраструктуры на территории Украины. Атакам подверглись электроподстанция, обеспечивавшая работу предприятий оборонной промышленности, производственные цеха предприятия «Мотор Сич», места хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего цели были поражены в 136 районах.

Ранее Россия ответила на удары ВСУ по Крыму.