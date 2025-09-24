Захарова спрогнозировала удары ВСУ по аэродромам и газопроводам ЕС

Атака украинской армии по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске должна стать сигналом для европейских стран, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила в разговоре с РИА Новости.

«Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — высказалась дипломат.

Новороссийск был атакован беспилотниками ВСУ 24 сентября. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта. В результате ударов пострадали пять человек, из них выжили трое. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, здание гостиницы и офис КТК.

Сохраняется угроза повторной атаки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что специалисты не могут приступить к ремонту линии питания Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.