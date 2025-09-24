Специалисты не могут приступить к ремонту линии питания Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ

Место повреждения питающей Запорожскую атомной электростанции (ЗАЭС) линии «Днепровская» определено. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

По словам собеседницы агентства, ремонт поврежденного участка затруднен на фоне частых обстрелов Вооруженных сил Украины.

Удар по инфраструктуре Запорожской АЭС был нанесен 23 сентября. В результате огневого воздействия Вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская».

Как заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в результате атаки высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» получила повреждения. Она была последней действовавшей внешней линией, питавшей станцию. По словам главы региона, действия украинской армии грубо нарушают фундаментальные принципы ядерной безопасности.

Ранее власти Запорожской области предупредили о риске ядерной катастрофы.