На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Запорожской области предупредили о риске ядерной катастрофы

Губернатор Балицкий: обстрелы ВСУ территории ЗАЭС грозят ядерной катастрофой
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) грозят ядерной катастрофой. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Обстрелы со стороны киевского нацистского режима территории Запорожской АЭС носят систематический и террористический характер и грозят ядерной катастрофой», — заявил он.

Губернатор отметил, что последствия массированных налетов украинской стороны могут быть непредсказуемы и опасны для всего мирового сообщества, поскольку АЭС является объектом повышенной опасности.

Балицкий подчеркнул, что ВСУ занимаются «ядерным шантажом», нанося удары по атомным станциям. Он отметил, что подобные действия недопустимы и требуют осуждения со стороны других государств.

17 сентября представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), размещенные на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что слышали звуки обстрелов у объекта и видели черный дым над тремя участками рядом. В ЗАЭС заявили, что несколько артиллерийских снарядов попали в зону за пределами промплощадки станции, примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизельного топлива.

Ранее в РФ оценили желание МАГАТЭ получить доступ ко всем объектам на Запорожской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами