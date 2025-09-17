Власти Запорожской области предупредили о риске ядерной катастрофы

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) грозят ядерной катастрофой. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Обстрелы со стороны киевского нацистского режима территории Запорожской АЭС носят систематический и террористический характер и грозят ядерной катастрофой», — заявил он.

Губернатор отметил, что последствия массированных налетов украинской стороны могут быть непредсказуемы и опасны для всего мирового сообщества, поскольку АЭС является объектом повышенной опасности.

Балицкий подчеркнул, что ВСУ занимаются «ядерным шантажом», нанося удары по атомным станциям. Он отметил, что подобные действия недопустимы и требуют осуждения со стороны других государств.

17 сентября представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), размещенные на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что слышали звуки обстрелов у объекта и видели черный дым над тремя участками рядом. В ЗАЭС заявили, что несколько артиллерийских снарядов попали в зону за пределами промплощадки станции, примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизельного топлива.

Ранее в РФ оценили желание МАГАТЭ получить доступ ко всем объектам на Запорожской АЭС.