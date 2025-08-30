На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Постпред России сообщил о сохранении курса Украины на изоляцию от СНГ

Постпред России Грозов: Украина держит курс на сворачивание взаимодействия в СНГ
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Украина продолжает придерживаться курса на сворачивание многостороннего взаимодействия в формате СНГ, несмотря на то, что Киев до сих пор участвует в сотне соглашений. Об этом в беседе с ТАСС заявил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

«Киевские власти взяли курс на сворачивание своего взаимодействия в формате СНГ», — сказал он.

Постпред отметил, что официально Украина не выходила из Содружества, однако она «идет по пути выхода из многосторонних соглашений, причем во всех сферах».

«Киев практически свернул всю работу в рамках механизмов многостороннего сотрудничества в формате СНГ», — констатировал Грозов.

13 августа представитель украинского кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что Украина намерена выйти из еще одного соглашения в рамках Содружества независимых государств. Он уточнил, что Киев намерен покинуть подписанное в апреле 1996 года «Соглашение о взаимодействии государств — участников СНГ в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Ранее Украина вышла из соглашения с СНГ по свободной торговле.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами