Постпред России сообщил о сохранении курса Украины на изоляцию от СНГ

Украина продолжает придерживаться курса на сворачивание многостороннего взаимодействия в формате СНГ, несмотря на то, что Киев до сих пор участвует в сотне соглашений. Об этом в беседе с ТАСС заявил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

«Киевские власти взяли курс на сворачивание своего взаимодействия в формате СНГ», — сказал он.

Постпред отметил, что официально Украина не выходила из Содружества, однако она «идет по пути выхода из многосторонних соглашений, причем во всех сферах».

«Киев практически свернул всю работу в рамках механизмов многостороннего сотрудничества в формате СНГ», — констатировал Грозов.

13 августа представитель украинского кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что Украина намерена выйти из еще одного соглашения в рамках Содружества независимых государств. Он уточнил, что Киев намерен покинуть подписанное в апреле 1996 года «Соглашение о взаимодействии государств — участников СНГ в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Ранее Украина вышла из соглашения с СНГ по свободной торговле.