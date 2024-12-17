Мишустин рассказал, почему выгодно быть в СНГ

Странам выгодно быть в Содружестве Независимых Государств (СНГ), потому что общими усилиями проще противостоять вызовам. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин в интервью «Российской газете».

«Ответ, на мой взгляд, очевиден: общими усилиями проще противостоять вызовам, которые стоят перед нашими странами, и решать задачи по повышению качества жизни граждан и укреплению экономик. А объединение усилий, использование сильных сторон друг друга дают новые возможности для развития», — сказал он, отвечая на вопрос, почему выгодно быть в СНГ.

Члены Содружества являются ключевыми партнерами Москвы и ближайшими союзниками, а Россия остается крупнейшим поставщиком для государств СНГ, обеспечивая их товарами и ресурсами, необходимыми для устойчивого развития, отметил Мишустин.

По словам премьер-министра РФ, многое из того, что воспринимается как само собой разумеющееся во взаимоотношениях с партнерами по СНГ, является результатом многолетней работы внутри объединения.

В пример он привел то, что вся продукция (за исключением сахара) поставляется на национальные рынки беспошлинно.

12 декабря сообщалось, что Совет глав правительств стран СНГ по итогам заседания в Москве принял решение о выделении средств на создание и развитие объединенной системы ПВО.

Ранее экс-генсек ОДКБ рассказал, почему Украину не звали в организацию.