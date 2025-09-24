На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-главком ВСУ сообщил о больших потерях из-за ударов российских БПЛА

Залужный: удары российских дронов приводят к 80% потерь в рядах ВСУ
Valentyn Ogirenko/Reuters

Удары российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) приводят к 80% потерь личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в колонке для издания «Зеркало недели» написал бывший главнокомандующий украинскими войсками, посол Киева в Лондоне Валерий Залужный.

По его словам, эффективность разработанных ранее средств защиты оказалась нивелирована точностью современных дронов. В связи с этим экс-военачальник призвал искать новые инструменты для противодействия данному типу вооружений.

«На сегодняшний день именно применение ударных БПЛА наносит почти 80% потерь среди личного состава и техники [ВСУ]», — подчеркнул Залужный.

21 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на оператора беспилотников Вооруженных сил РФ с позывным «Дамбер» сообщили, что российские военные разработали для ударных дронов «Молния-2» прошивку, позволяющую обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Теперь такие БПЛА при заходе в зону действия украинских средств РЭБ летят на автопилоте, пока не выйдут из нее. При этом операторы могут корректировать траекторию полета дрона после того, как он покинет зону действия средств РЭБ, и таким образом повышать его точность.

Ранее российские военнослужащие применили новейшие БПЛА «Герань-3» в зоне боевых действий.

