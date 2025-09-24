На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские силовики сообщили о перебоях с продовольствием у ВСУ в Сумской области

ТАСС: ВСУ в Сумской области неделю испытывают проблемы с питанием на позициях
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Командование большинства подразделений Вооруженных сил Украины в Сумской области не может обеспечить питание личного состава на позициях уже в течение недели. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

По их словам, перебои с едой произошли на фоне уничтожения продовольственных складов, что вызвало проблемы с обеспечением подразделений на сумском направлении. Российские силовики также уточняли, что на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ.

Накануне ТАСС писало, что солдаты ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ все активнее выражают недовольство решением командования перевести их в штурмовые подразделения.

Выяснилось, что часть солдат намерена массово самовольно покинуть подразделение из-за нового распоряжения. Кроме того, нередко украинских новобранцев направляют в пехоту под предлогом возможности выбрать интересующую должность.

Ранее украинские десантники попали в окружение на одном из участков фронта.

