Германия отдала приказ поднять самолеты НАТО из-за инцидента в Эстонии

Приказ о поднятии в воздух истребителей НАТО в связи с якобы нарушением воздушного пространства Эстонии российскими самолетами поступал из Германии. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на генштаб сил обороны Эстонии.

В генштабе подтвердили, что решение об уничтожении нарушителей воздушных границ Эстонии также примут не в Эстонии.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики.

19 сентября три российских МиГ-31 совершали перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Эстония заявила, что они пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщение о дронах в Норвегии и Дании.