В регионах РФ пресекли атаку ВСУ десятками воздушных шаров со взрывчаткой

ВСУ впервые массово пытались атаковать регионы РФ метеошарами со взрывчаткой
РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые предприняли попытку массовой атаки российских регионов с помощью сразу более 30 метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«По состоянию на утро среды в нескольких субъектах зафиксировано более 30 инцидентов с участием воздушных метеорологических шаров, оснащенных взрывчаткой», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что все цели были нейтрализованы.

По данным Минобороны РФ, подобные единичные атаки уже фиксировались в российских регионах осенью 2024 года. А в конце лета этого года они были возобновлены. В частности, одна из таких атак была предотвращена вечером 27 августа в Липецкой области, где были обнаружены и нейтрализованы три воздушных метеорологических шара с боезарядами. Как сообщил источник в экстренных службах, с их помощью украинские военные пытались атаковать российские объекты на территории региона.

Ранее военный раскрыл, как ветер помогает ВСУ атаковать российские города.

