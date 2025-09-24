В регионах РФ пресекли атаку ВСУ десятками воздушных шаров со взрывчаткой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые предприняли попытку массовой атаки российских регионов с помощью сразу более 30 метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«По состоянию на утро среды в нескольких субъектах зафиксировано более 30 инцидентов с участием воздушных метеорологических шаров, оснащенных взрывчаткой», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что все цели были нейтрализованы.

По данным Минобороны РФ, подобные единичные атаки уже фиксировались в российских регионах осенью 2024 года. А в конце лета этого года они были возобновлены. В частности, одна из таких атак была предотвращена вечером 27 августа в Липецкой области, где были обнаружены и нейтрализованы три воздушных метеорологических шара с боезарядами. Как сообщил источник в экстренных службах, с их помощью украинские военные пытались атаковать российские объекты на территории региона.

