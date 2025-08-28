На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ применили метеозонды со взрывчаткой для атаки Липецкой области

РИА: ВСУ атаковали Липецкую область метеорологическими шарами с боезарядами
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили использование метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой для атак российских регионов. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Источник агентства сообщил, что одна из таких атак была зафиксирована вечером 27 августа в Липецкой области, где украинцы пытались атаковать российские объекты.

«Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеорологических воздушных шара с боезарядами», — поделился подробностями собеседник РИА.

Подобные атаки, по данным Минобороны России, фиксировались ранее осенью 2024 года.

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил о красном уровне опасности, который был введен в регионе из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Он уточнил, что этот режим распространяется на город Елец, Елецкий и Долгоруковский муниципальные районы, а также Становлянский и Измалковский муниципальные округа.

Позже в Минобороны России сообщили о том, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника ВСУ над территорией Липецкой области. По информации ведомства, системы ПВО сбили дроны около 17:00 мск 27 августа. Украинские войска попытались ударить с помощью беспилотников самолетного типа, уточнили в министерстве.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами