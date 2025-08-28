ВСУ применили метеозонды со взрывчаткой для атаки Липецкой области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили использование метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой для атак российских регионов. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Источник агентства сообщил, что одна из таких атак была зафиксирована вечером 27 августа в Липецкой области, где украинцы пытались атаковать российские объекты.

«Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеорологических воздушных шара с боезарядами», — поделился подробностями собеседник РИА.

Подобные атаки, по данным Минобороны России, фиксировались ранее осенью 2024 года.

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил о красном уровне опасности, который был введен в регионе из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Он уточнил, что этот режим распространяется на город Елец, Елецкий и Долгоруковский муниципальные районы, а также Становлянский и Измалковский муниципальные округа.

Позже в Минобороны России сообщили о том, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника ВСУ над территорией Липецкой области. По информации ведомства, системы ПВО сбили дроны около 17:00 мск 27 августа. Украинские войска попытались ударить с помощью беспилотников самолетного типа, уточнили в министерстве.

