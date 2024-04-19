Военный раскрыл, как ветер помогает ВСУ атаковать российские города

Бывший военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин в беседе с Ura.ru раскрыл стратегию Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нападениям на российские города. Он отметил, что украинцы использовали направление ветра для запуска метеозондов с взрывчаткой.

По словам эксперта, метеорологические шары имеют диаметр до двух метров и не поддаются управлению. Однако при благоприятном направлении воздушных потоков их можно задействовать, как это и сделали ВСУ. Например, на протяжении недели ветер дул с юго-запада, что способствовало использованию данной тактики.

Ильин отметил, что потоки были направлены с территории Украины в европейскую часть России. Он подчеркнул, что использование метеозондов возможно только при определенных условиях, когда ветер дует в нужном направлении.

Подполковник пояснил, что на метеорологические шары крепят взрывчатые и зажигательные материалы. Кроме того, на них может быть установлен контроллер, который по координатам со спутника отсоединит подвесную систему в заданной точке.

18 апреля стало известно, что ВСУ применили метеозонды в атаке на Воронежскую область. Глава региона Александр Гусев уточнил, что при ночной атаке трех метеозондов никто не пострадал, серьезных разрушений не зафиксировало.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.