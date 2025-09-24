На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков объяснил наступательную стратегию ВС РФ

Песков: мы идем вперед аккуратно, чтобы не подрывать наступательный потенциал
Станислав Красильников/РИА Новости

Лучше растянуть действия российской армии, чем спешить и увеличить потери. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

«Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный. Это очень продуманные действия. И здесь лучше растянуть их по времени, чем спешить, пытаться приурочить к чему-то какие-то победы, но при этом увеличить количество погибших», — сказал представитель Кремля.

22 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил о готовности страны ответить на любые возможные угрозы военной силой. По его мнению, стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать, что провоцирует обострение имеющихся рисков стратегического порядка.

Российские планы по укреплению обороноспособности строятся с учетом обстановки в мире, добавил Путин.

Ранее в Кремле оценили отношения Путина и Трампа.

