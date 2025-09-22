На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин: Россия готова ответить силой на любые угрозы

Россия готова ответить на любые возможные угрозы военной силой
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил о готовности страны ответить на любые возможные угрозы военной силой. Его слова передает РИА Новости.

«Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы», — сказал он

По его мнению, стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать, что провоцирует обострение имеющихся рисков стратегического порядка.

Российские планы по укреплению обороноспособности строятся с учетом обстановки в мире, добавил Путин.

21 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президента с 22 по 28 сентября ждут международные контакты. Он рассказал, что в графике Путина в плане количества работы ничего не меняется. У главы государства много дел внутри страны, и обстановка на глобальной политической арене также требует внимания.

Ранее в Кремле оценили отношения Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами