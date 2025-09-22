Путин: Россия готова ответить силой на любые угрозы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил о готовности страны ответить на любые возможные угрозы военной силой. Его слова передает РИА Новости.

«Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы», — сказал он

По его мнению, стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать, что провоцирует обострение имеющихся рисков стратегического порядка.

Российские планы по укреплению обороноспособности строятся с учетом обстановки в мире, добавил Путин.

21 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президента с 22 по 28 сентября ждут международные контакты. Он рассказал, что в графике Путина в плане количества работы ничего не меняется. У главы государства много дел внутри страны, и обстановка на глобальной политической арене также требует внимания.

Ранее в Кремле оценили отношения Путина и Трампа.