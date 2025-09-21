В Кремле оценили отношения Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин ценит конструктивные отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Путин ценит те конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом Трампом. Путин ценит возможность открыто обсуждать самые острые и насущные проблемы», — сказал он.

Накануне Трамп заявил, что Путин «подвел» его в вопросе урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома уточнил, что надеялся быстро завершить конфликт на Украине благодаря хорошим отношениям с российским коллегой, но сделать это оказалось сложнее, чем он предполагал.

По словам Пескова, эмоциональность Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине понятна. Он отметил, что Москва исходит из того, что США и лично Трамп «сохраняют свою политическую волю» к урегулированию украинского кризиса.

