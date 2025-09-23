На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Из-за атак дронов в Белгороде временно приостановили работу торговых центров

Гладков: в Белгороде временно закрыли торговые центры «Мега Гринн» и «РИО»
chacklun/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Белгороде до конца дня временно приостанавливают работу сразу двух торговых центров из-за атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, посетителей не принимают «Мега Гринн» и «РИО».

Он также рекомендовал родителям по возможности оставить детей дома, а при необходимости — доставить их в школу или детский сад с соблюдением мер предосторожности. Губернатор подчеркнул, что утром 23 сентября противник поднял в воздух четыре самолета, направлявшиеся в сторону Белгородского района и города Белгорода.

За 22 сентября в Белгороде и Белгородском районе сбили 76 беспилотников, в результате атак пострадали 16 человек. Гладков отметил, что ситуация для жителей приграничных муниципалитетов остаётся сложной: в Краснояружском и Ракитянском районах обстановку удалось стабилизировать, тогда как в Белгороде и Белгородском районе она резко обострилась.

Ранее мужчина пострадал при атаке беспилотника на авто в Белгородской области.

