МО назвало число сбитых над Россией беспилотников за пять часов

МО: средства ПВО сбили 34 дрона над Белгородской, Курской и Тульской областями

Министерство обороны РФ сообщило в Telegram-канале о 34 сбитых беспилотниках над Белгородской, Курской и Тульской областями.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 19:00 мск.

До этого ведомство сообщало, что с 08:00 до 14:00 мск российские средства ПВО сбили 58 БПЛА Вооруженных сил Украины над Калужской, Белгородской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом.

В ночь на 23 сентября над регионами России вне зоны СВО были сбиты 69 дронов. По данным Минобороны РФ, в общей сложности за сутки средства ПВО уничтожили 438 украинских беспилотников. На подлете к Москве за сутки было сбито свыше 40 дронов.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские военные сбили три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.