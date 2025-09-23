На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над российскими регионами сбили более 50 беспилотников

Над регионами России сбили 58 украинских беспилотников
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 58 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Калужской, Белгородской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«С 08:00 до 14:00 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Рязанской, Калужской, Тульской областей и Московского региона», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве дронов за сутки выросло до 46.

Комментируя ситуацию в Москве, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные принимают эффективные меры для купирования угроз со стороны ВСУ.

На фоне атак дронов 23 сентября в аэропортах Москвы было отменено или задержано свыше 200 рейсов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за сутки российские военные сбили более 430 дронов ВСУ.

