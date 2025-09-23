На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России объяснили, почему ВСУ стали активно атаковать регионы дронами

Военный эксперт Коновалов: БПЛА превратились в политический инструмент Киева
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Последние месяцы показали важное символическое значение беспилотной авиации, которую Киев использует не только для ведения боевых действий, но и для оказания политического давления. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Беспилотная авиация превращается в единственное, что есть у ВСУ в большом количестве и что они могут запускать как на линии фронта, так и вглубь российской территории. Кроме того, беспилотники стали политическим инструментом, так как многие страны разыгрывают провокации с использованием БПЛА. Примером тому может служить история с якобы российскими беспилотниками в Эстонии и Польше», — сказал военный эксперт.

По мнению Коновалова, на Украине к БПЛА сейчас относятся как «к подобию армейского военного ножа, который может решить все их проблемы», а потому именно беспилотники наиболее активно используются ВСУ.

Во вторник, 23 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении не менее десятка украинских БПЛА, летевших на Москву несколькими волнами. Всего за сутки были перехвачены и уничтожены более 40 беспилотников ВСУ.

Ранее в Госдуме назвали главную причину налета дронов ВСУ на Москву.

