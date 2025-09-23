В России объяснили, почему ВСУ стали активно атаковать регионы дронами

Последние месяцы показали важное символическое значение беспилотной авиации, которую Киев использует не только для ведения боевых действий, но и для оказания политического давления. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Беспилотная авиация превращается в единственное, что есть у ВСУ в большом количестве и что они могут запускать как на линии фронта, так и вглубь российской территории. Кроме того, беспилотники стали политическим инструментом, так как многие страны разыгрывают провокации с использованием БПЛА. Примером тому может служить история с якобы российскими беспилотниками в Эстонии и Польше», — сказал военный эксперт.

По мнению Коновалова, на Украине к БПЛА сейчас относятся как «к подобию армейского военного ножа, который может решить все их проблемы», а потому именно беспилотники наиболее активно используются ВСУ.

Во вторник, 23 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении не менее десятка украинских БПЛА, летевших на Москву несколькими волнами. Всего за сутки были перехвачены и уничтожены более 40 беспилотников ВСУ.

