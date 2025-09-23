Марочко рассказал о готовящихся боях за Звановку в ДНР

Марочко: освободив Переездное, бойцы готовятся к сражению за Звановку

Российские военные, освободив Переездное, начали готовиться к боям за соседнюю Звановку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, после освобождения Переездного российские подразделения с юга начали поддавливать украинскую группировку.

«В целом, по моей информации, мы не только освободили данный населенный пункт, но и начали подготовительные мероприятия для освобождения населенного пункта Звановка», — сказал военкор.

23 сентября Минобороны сообщило об освобождении Переездного бойцами Южной группировки войск. В ведомстве уточнили, что удары нанесли по формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также по бригадам морской пехоты, территориальной обороны и нацгвардии Украины.

Бои проходили в районах Северска, Николайполья, Фёдоровки, Майского, Иванополья и Константиновки. Сейчас продолжается зачистка территорий от украинских подразделений, оказавшихся в окружении в районе Клебан-Быка.

Ранее военкор Марочко сообщал, что российские войска взяли под контроль село Шандриголово в ДНР.