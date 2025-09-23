Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Шандриголово в Донецкой народной республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, оперативно-тактическая обстановка говорит о том, что Украина утратила контроль над населенным пунктом.

«Наши войска практически полностью выбили вооруженные формирования Украины из Шандриголово в ДНР. На данный момент идет зачистка населенного пункта и близлежащих окрестностей», — добавил эксперт.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области.

В российском оборонном ведомстве отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в районах Гавриловки, Орехова в Днепропетровской области и Червоного в Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, в результате этого украинская армия лишилась до 295 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и двух станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть ДНР.