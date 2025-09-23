СМИ сообщили о новой тактике ВСУ при запуске БПЛА

SHOT: беспилотники ВСУ летели в сторону городов РФ группами по 2 — 4 БПЛА

Украинские беспилотники, которые атаковали Москву и Московскую область, летели небольшими группами. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

БПЛА, пишет канал, запускались из Львовской и Ровенской областей Украины.

«По данным SHOT, беспилотники летели в сторону российских городов небольшими группами по 2–4 дрона. При этом ранее ВСУ применяли иную тактику, запуская сразу большую группу БПЛА — от 10 штук и более», — говорится в материале.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны с вечера 22 сентября сбили 42 беспилотника в Московском регионе. В Реутове четыре автомобиля пострадали при падении обломков БПЛА.

В аэропортах столицы на фоне атаки были отменены и задержаны более 200 рейсов.

Ранее в Кремле прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву.