До 42 выросло число сбитых на подлете к Москве беспилотников за сутки

Собянин: уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны России уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины, летевший на Москву. Таким образом, число сбитых на подлете к столице за сутки дронов увеличилось до 42, сообщил глава города Сергей Собянин в Max.

«Уничтожен один вражеский беспилотник, летевший на Москву», — говорится в посте.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр российской столицы.

С вечера 22 сентября на подлете к Москве было сбито более 20 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводился план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто.

Под утро в подмосковном Реутове были слышны взрывы, после которых оказались повреждены четыре автомобиля.

До этого Минобороны сообщало, что 22 сентября с 15:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский БПЛА.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов на экстремально низкой высоте.