В Кремле прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал массированную атаку украинских беспилотников на Московский регион.

«Ну, в данном случае враждебные действия продолжаются. Вы видите, что наши военные принимают эффективные меры для купирования этих угроз. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию», — сказал Песков на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, может ли это быть провокацией в разгар 80 сессии Генассамблеи ООН.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны с вечера 22 сентября уничтожили 42 беспилотника, которые летели на столицу. В Реутове четыре автомобиля пострадали при падении обломков БПЛА.

По информации Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях, а также в Московском регионе и в Крыму.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.