На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников на Москву

Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников за сутки выросло до 46
true
true
true
close
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны Минобороны России отразили атаку еще двух беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщал, что в течение суток российские средства ПВО сбили на подлете к Москве 44 украинских беспилотника.

Комментируя ситуацию в Москве, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные принимают эффективные меры для купирования угроз со стороны ВСУ.

На фоне атак дронов 23 сентября в аэропортах Москвы было отменено или задержано свыше 200 рейсов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за сутки российские военные сбили более 430 дронов ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами