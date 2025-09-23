Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников на Москву

Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников за сутки выросло до 46

Силы противовоздушной обороны Минобороны России отразили атаку еще двух беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщал, что в течение суток российские средства ПВО сбили на подлете к Москве 44 украинских беспилотника.

Комментируя ситуацию в Москве, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные принимают эффективные меры для купирования угроз со стороны ВСУ.

На фоне атак дронов 23 сентября в аэропортах Москвы было отменено или задержано свыше 200 рейсов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за сутки российские военные сбили более 430 дронов ВСУ.