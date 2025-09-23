Собянин сообщил о ликвидации еще двух дронов на подлете к Москве

Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников за сутки выросло до 44

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Max, что на подлете к столице были сбиты еще два украинских беспилотника.

«Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — написал глава городской администрации.

Незадолго до этого Собянин сообщал об уничтожении одного беспилотника Вооруженных сил Украины, летевшего на Москву. На тот момент число сбитых на подлете к столице за сутки дронов составляло 42.

Утром 23 сентября Собянин сообщил об уничтожении не менее десятка украинских беспилотников, летевших на Москву несколькими волнами. Часть дронов была сбита над Реутовом, где повреждены автомобили, но обошлось без жертв. Из-за атак вводились ограничения в работе Шереметьево, десятки рейсов были перенесены или отменены. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за сутки российские военные сбили более 430 дронов ВСУ.