Чехия поставила ВСУ 1 млн артиллерийских снарядов

Премьер Фиала: Украина получила от Чехии с начала года 1 миллион снарядов
Sofiia Gatilova/Reuters

С начала года Украина получила в рамках чешской инициативы 1 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Как уточняет новостной портал Irozhlas, он рассказал об этом после онлайн-встречи «коалиции желающих» (объединение из более чем 30 стран, стремящихся к мирному урегулированию на Украине и допускающих свое участие в миротворческой миссии).

«Могу сообщить, что на сегодняшний день мы уже поставили на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы по боеприпасам», — сказал Фиала.

Он отметил, что в прошлом году инициатива помогла Киеву получить1,5 млн снарядов.

В феврале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, что знает, где можно найти сотни тысяч снарядов для Украины. По его словам, Прага обнаружила возможность закупки боеприпасов для Киева в третьих странах.

Ранее в Польше описали возможный сценарий заморозки конфликта на Украине.

