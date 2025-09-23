Российские войска ударили по аэропорту ВСУ под Одессой

Вооруженные силы РФ нанесли удар по аэропорту Школьный под Одессой

Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Школьный, расположенному в окрестностях Одессы. По информации Telegram-канала «Военный обозреватель», данный аэродром используется украинской армией.

«Мощный удар нанесен по аэропорту Школьный под Одессой, который ВСУ используют для запуска ударных БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении канала.

Какие последствия имел этот удар, не уточняется.

Согласно заявлению бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, размещенному в его Telegram-канале, Россия предположительно разрабатывает план захвата Одессы и Николаева «через Молдавию». Суть плана заключается в поддержке пророссийских сил в Молдавии, приход которых к власти позволит Вооруженным силам РФ осуществлять военные операции, открыв таким образом «молдавский фронт».

Арестович утверждает, что в число новых целей российского командования входит Херсон, Николаев и Одесса.

Ранее эксперт заявил, что взятие под контроль ВС РФ Одессы исключит атаки на Крым.