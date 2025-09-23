На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска ударили по аэропорту ВСУ под Одессой

Вооруженные силы РФ нанесли удар по аэропорту Школьный под Одессой
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Школьный, расположенному в окрестностях Одессы. По информации Telegram-канала «Военный обозреватель», данный аэродром используется украинской армией.

«Мощный удар нанесен по аэропорту Школьный под Одессой, который ВСУ используют для запуска ударных БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении канала.

Какие последствия имел этот удар, не уточняется.

Согласно заявлению бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, размещенному в его Telegram-канале, Россия предположительно разрабатывает план захвата Одессы и Николаева «через Молдавию». Суть плана заключается в поддержке пророссийских сил в Молдавии, приход которых к власти позволит Вооруженным силам РФ осуществлять военные операции, открыв таким образом «молдавский фронт».

Арестович утверждает, что в число новых целей российского командования входит Херсон, Николаев и Одесса.

Ранее эксперт заявил, что взятие под контроль ВС РФ Одессы исключит атаки на Крым.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами