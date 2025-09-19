На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестович рассказал, как Россия будет брать Одессу

Alexey Arestovych/YouTube

Россия якобы планирует брать Одессу и Николаев «через Молдавию» — путем поддержки пророссийских сил в стране, приход к власти которых позволит осуществлять военные операции ВС РФ с «молдавского фронта». Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Как будут брать Одессу? <…> Кремль понимает, что «четыре области и Крым» главной задачи — ослабления Украины и укрепления юго-западного фланга на Западном стратегическом направлении для РФ без отрезания Украины от моря не решаются», — подчеркнул он.

По словам Арестовича, среди новых задач ВС РоссииХерсон, Николаев, Одесса.

Как утверждает бывший советник офиса президента Украины, Россия в целях экономии времени, средств и ресурсов якобы решила «зайти с тыла» — через Молдавию.

«Логика российского замысла проста - устранение Майи Санду с поста президента через переворот в парламенте, путем ликвидации проевропейского большинства», — считает он.

По словам Арестовича, после таких якобы вероятных политических событий, Россия будет иметь возможность осуществлять «приграничные операции малых диверсионных групп, рейды более крупных отрядов, действия диверсионных групп в самой Одессе».

До этого Арестович говорил, что Россия и Украина должны пойти на взаимные уступки, чтобы достичь долгосрочного мира.

Ранее Арестович заговорил об обвале фронта на Украине.

