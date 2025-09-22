На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» бойца, спасшегося от дрона ВСУ

Российский боец спасся от дрона ВСУ благодаря ловкому трюку и попал на видео
Российский военный смог увернуться от украинского беспилотника, а затем ликвидировать его из ружья. Об этом сообщается в Telegram-канале отряда «Камертон-Ахмат», сформированном из бывших бойцов ЧВК «Вагнер».

На опубликованном видео можно увидеть, как двое бойцов едут в машине. Затем они увидели летящий на них дрон и остановили автомобиль, чтобы сбить его из гладкоствольного ружья. Однако в этот момент беспилотник начал пикировать прямо на одного из военнослужащих, пытаясь в него попасть. Но боец не расстерялся: он ловким движением увернулся от дрона, а затем встал и в результате нескольких выстрелов уничтожил БПЛА врага.

«Товарищ (...) до сих пор не понимает, как он смог сделать такой джекичанский трюк», — говорится в описании к видео.

До этого ефрейтор ВС РФ отвлек на себя украинский беспилотник, чтобы спасти раненых сослуживцев. Двигаясь по лесополосе вместе с группой эвакуации, боец увидел вражеский FPV-дрон. Так как укрытий поблизости не было, он решил отвлечь БПЛА на себя, выстрелив из штатного оружия. После этого беспилотник направился в сторону ефрейтора, который успел занять выгодную позицию и меткими выстрелами уничтожить дрон. Он детонировал на безопасном расстоянии от группы эвакуации. Мужество и героизм военного помогли раненым военным успешно преодолеть маршрут и попасть в полевой госпиталь.

Ранее российский дрон заснял момент ликвидации бойца ВСУ в окрестностях Дзержинска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
