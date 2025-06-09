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Российский дрон заснял момент ликвидации бойца ВСУ в окрестностях Дзержинска

ФСБ показала кадры с ликвидацией бойца ВСУ на Дзержинском направлении

ФСБ опубликовала кадры с работой антитеррористических подразделений на Дзержинском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Сотрудники службы зачищают территорию от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишут «Известия».

На видео можно увидеть, как оператор российского беспилотника «подловил» украинского военного, который хотел подобрать «подавленный» FPV-дрон. Но как только боец ВСУ вышел из блиндажа и приблизился к БПЛА, он уничтожил его.

До этого российский беспилотник снял на видео расправу военного ВСУ над своим тяжелораненым сослуживцем.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть украинских военных, которые находятся около двух подбитых танков Leopard. Один из них не мог двигаться из-за ранения. Сослуживец принял решение выстрелить в него. Самого стрелка после этого поразил российский FPV-дрон.

Ранее сообщалось, что российский штурмовик пережил прямое попадание FPV-дрона.

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