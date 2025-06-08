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Ефрейтор отвлек дрон ВСУ на себя, чтобы дать спастись раненым сослуживцам

Минобороны: боец ВС РФ прикрыл раненых сослуживцев, отвлекая на себя дрон ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Ефрейтор Вооруженных сил (ВС) России Александр Д. отвлек на себя украинский беспилотник, чтобы спасти раненых сослуживцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, Александр вместе с группой эвакуации выдвинулся в сторону товарищей, получивших ранение в результате обстрела противника. Добравшись до них, ефрейтор оказал им первую помощь и приступил к эвакуации.

Двигаясь по лесополосе, боец увидел вражеский FPV-дрон. Так как укрытий поблизости не было, он решил отвлечь беспилотник на себя, выстрелив из штатного оружия. После этого БПЛА направился в сторону Александра, который успел занять выгодную позицию и меткими выстрелами уничтожить дрон. Он детонировал на безопасном расстоянии от группы эвакуации.

В ведомстве отметили, что мужество и героизм ефрейтора помогли раненым военным успешно преодолеть маршрут и попасть в полевой госпиталь.

До этого президент России Владимир Путин назвал героическими действия бойцов специальной военной операции (СВО), которые отвлекли на себя силы противника, чтобы обеспечить выполнение боевой задачи с минимальными потерями. Он сравнил их с подвигом военного летчика Николая Гастелло.

Гастелло во время Великой Отечественной войны решил не пытаться добраться до товарищей на горящем самолете и принял решение пойти на таран в механизированную колонну врага. Таким образом он нанес значительный урон вражеской технике и личному составу. Его поступок стал первым «огненным тараном» в истории ВОВ.

Ранее Путин присвоил звание Героя РФ медсестре, которая закрыла собой бойца во время обстрела.

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