В Белгороде при атаке дронов ВСУ пострадали две женщины

Гладков: при падении обломков БПЛА ВСУ в Белгороде пострадали две женщины
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде две женщины получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Бригада скорой доставляет одну пострадавшую с баротравмой, осколочными ранениями ноги и головы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Второй женщине с баротравмой оказана помощь, лечение будет проходить амбулаторно», — написал глава региона.

Гладков добавил, что в результате атак ВСУ были повреждены остекление и фасад администрации Белгорода. Помимо этого, осколки посекли 16 автомобилей, а в 15 квартирах жилого дома были выбиты окна, отметил губернатор. Также повреждения получили кровли административного здания и собора Смоленской иконы Божией Матери.

18 сентября Гладков сообщил, что населенный пункт Никольское Белгородского района в Белгородской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. В результате удара одна женщина пострадала.

Ранее в Белгороде украинский дрон сдетонировал возле пассажирского автобуса.

Обстрелы Белгорода
