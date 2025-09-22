Россия покажет новейшее стрелковое оружие на выставке в Сербии

Россия покажет на выставке в Сербии танк Т-90МС и новейшее стрелковое оружие

Россия представит на международной выставке вооружения и военной техники «Партнер-2025» в Белграде ряд новинок, в том числе танк Т-90МС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособоронэкспорта.

В числе новинок российского производства будут представлены ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с дистанционным пультом управления, боевой модуль «Бережок», а также последние модели стрелкового оружия: АК-15 в различных версиях, ручные пулеметы РПЛ-7 и РПЛ-20 с ленточным питанием, снайперская винтовка Чукавина и другие.

Из летных новинок на выставке «Партнер» можно будет увидеть модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate.

В Рособоронэкспорте также рассказали, что сейчас для всего оборонного комплекса одной из главных задач стоит противодействие БПЛА, поэтому на выставке будут представлены комплексы противовоздушной обороны, которые успешно доказали свои характеристики в реальных условиях.

