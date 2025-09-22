На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Балтийский флот рассказал об учении с условными пусками ракет из БРК «Бал»

Балтфлот РФ сообщил об учении с условными пусками ракетных комплексов «Бал»
true
true
true
close
Михаил Голенков/РИА Новости

Береговые ракетные комплексы «Бал» провели учения, в ходе которых условно атаковали корабли «противника». Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота, передает «Интерфакс».

Во время учений пусковые установки разместили на побережье. Там военные тренировались поражать отряд кораблей условного противника, выполняя электронные пуски ракет. После завершения упражнений техника скрытно меняла позиции.

Чтобы имитировать противника, использовали корабли Балтийского флота. В тренировках участвовали более 100 военнослужащих, 10 единиц техники и мобильные береговые комплексы для разведки морской и воздушной обстановки.

В ходе учений военные успешно отразили нападение диверсионно-разведывательных групп, когда двигались из мест постоянной дислокации в назначенные районы.

12 сентября сообщалось, что корабли Балтийского флота провели учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в рамках стратегического учения «Запад-2025».

Ранее сообщалось, что российские военные, принимавшие участие в учениях «Запад-2025», убыли в пункты дислокации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами