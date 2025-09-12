Балтийский флот приступил к учениям «Запад-2025»

Корабли Балтийского флота провели учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в рамках стратегического учения «Запад-2025». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что в рамках учения также отрабатывалось обнаружение корабельными расчетами неопознанных воздушных целей.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что дежурный корабль средствами радионаблюдения смог выявить подлет авиации условного противника. Налет имитировали самолеты Су-30СМ, Су-24М, а также вертолеты Ми-8 морской авиации Балтфлота, которые двигались в сторону стоянок сил флота с разных направлений и в разных эшелонах высот.

Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, а боевые расчеты провели анализ данных по обстановке в воздухе.

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» стартовали 12 сентября. Их цель — проверить возможности двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.

Для отработки совместных действий с союзниками на учения были приглашены воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других стран.

Основные действия в рамках учений будут проводиться на территории Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Ранее в Кремле объяснили истерику Запада по поводу российско-белорусских учений.