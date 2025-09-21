На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные, принимавшие участие в учениях «Запад-2025», убыли в пункты дислокации

Министерство обороны Республики Беларусь

Российские военнослужащие, принимавшие участие в учении «Запад-2025» на территории Белоруссии, убыли в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщило белорусское министерство обороны в Telegram-канале.

В ведомстве также рассказали, что в Белоруссию прибыл первый эшелон с военнослужащими минской механизированной бригады, участвовавшими в учении на полигонах РФ.

Танковые, мотострелковые воинские части, подразделения войсковой ПВО и БЛА в течение двух месяцев проходили подготовку в учебных центрах, перенимая передовой опыт у российских военных. Полученные навыки они применили в ходе учений, добавили в Минобороны республики.

Созданный в рамках учения «Запад-2025» совместный штаб коалиционной группировки войск на полигоне «Мулино» завершил работу 17 сентября.

Российско-белорусские учения прошли с 12 по 16 сентября. В рамках учений проводились операции «с целью нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах Союзного государства и разгрома агрессора», заявляло Минобороны РФ.

Ранее было названо число военных, участвующих в учениях «Запад-2025».

