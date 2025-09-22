Российские силы ударили по объектам авиационной промышленности Украины

Российские войска нанесли удары по объектам украинской армии в 147 районах. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке.

В ведомстве указали, что оперативно-тактическая авиация и ударные беспилотники российских сил поразили «предприятие авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности».

Кроме того, были атакованы центр подготовки иностранных наемников и пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований в 147-ми районах.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие вошли в село Новопавловка, расположенное к юго-западу от города Красноармейска (украинское название — Покровск).

17 сентября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что группировка «Восток» развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области.

Ранее Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть ДНР.