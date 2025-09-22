На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска уничтожили полк ВСУ «Кара-Даг» в Харьковской области

SHOT: ВС РФ разгромили 15-й полк нацгвардии ВСУ «Кара-Даг» возле Купянска
Министерство обороны РФ

Российские войска разгромили 15-й полк нацгвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кара-Даг», который пытался атаковать возле Купянска и оставить без снабжения с тыла силы РФ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что ВСУ предприняли несколько попыток атаковать с фланга в районе Кондрашовки, все атаки были отбиты. Украинских военных вовремя зафиксировал российский самолет, который нанес по ним удар.

По данным канала, за последние дни Вооруженные силы России продвинулись на 5 км вглубь Купянска. За трое суток потери ВСУ составили около 270 человек.

Российские военные рассказали, что большой успех принесла операция «Труба 3.0» в Купянске: российские бойцы использовали подземные коммуникации газовых труб для того, чтобы пробраться в тыл ВСУ возле Купянска. Внутри военные передвигались на специальных тележках и электросамокатах, что помогло расширить контроль над территорией.

17 сентября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что ВС России в зоне спецоперации наступают практически на всех направлениях.

Ранее сообщалось, что ВСУ не смогли помочь сослуживцам, окруженным в Харьковской области.

