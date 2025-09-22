На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Великобритании спецназовец перепутал патроны и более 20 раз выстрелил в сослуживца

Sun: британский спецназовец получил условный срок за стрельбу по сослуживцу
Reuters

Военнослужащего элитного британского спецназа осудили за стрельбу в сослуживца. Об этом пишет The Sun.

По данным суда, оо время учений силовик выстрелил 23 раза, в результате чего его коллега получил ранения. Инцидент произошел, когда пострадавший играл роль террориста, охранявшего вход в помещение с заложниками, а стрелок должен был прорваться через него. Однако мужчина, заряжая автомат, перепутал магазины и вместо холостых патронов взял боевые.

Из 23 выстрелов семь пуль попали в пострадавшего. Изначально другие участники учений подумали, что пострадавший просто исполняет свою роль, но затем увидели кровь. Мужчина выжил благодаря бронежилету.

Пострадавшему пришлось перенести несколько операций, он потерял 90% срединного нерва, который отвечает за движения предплечья, запястья, кисти и пальцев. На суде пострадавший отметил, что его травмы изменили жизнь и будут оказывать влияние на нее в будущем.

Суд в Уилтшире признал тот факт, что стрелок перепутал магазины из-за нарушений техники безопасности. Место проведения учений было темным, а боеприпасы не были помечены. Военнослужащий получил условный срок, его также обязали выплатить компенсацию в размере 5 тысяч фунтов стерлингов (около 566 тыс. рублей).

Ранее в Британии сообщили, что численность армии страны продолжает падать.

