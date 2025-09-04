На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии сообщили, что численность армии страны продолжает падать

Численность ВС Британии продолжает сокращаться, несмотря на кампанию по набору
Kin Cheung/AP

Численность вооруженных сил Великобритании продолжает сокращаться, несмотря на кампанию по набору личного состава. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на данные минобороны королевства.

Согласно данным ведомства, за год на службу поступили 13 520 новобранцев, при этом покинули ее 14 020 человек.

Несмотря на это, число заявок на прием в армию возросло на 43,2% по сравнению с годом ранее.

Пресс-секретарь министерства обороны Великобритании заявил Times, что цели по набору в армию не выполняются последние 14 лет, однако власти предпринимают меры для изменения ситуации.

В июне глава минобороны Великобритании Джон Хили, комментируя решение правительства выделить на строительство фабрик по производству оружия 1,5 млрд фунтов стерлингов, назвал это сигналом РФ. Министр заявил, что Британия в будущем будет готова сражаться с Россией. При этом с 2023 года британские журналисты, военные и парламентарии говорят, что армия королевства находится в плачевном состоянии.

Ранее сообщалось, что Британия проводит оценку боеготовности войск на случай их отправки на Украину.

