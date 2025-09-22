На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России использовали специальные накидки при взятии Ольговского

Российские военнослужащие при взятии населенного пункта Ольговское в Запорожской области проводили атаки в разное время суток, в том числе ночью со специальными антидроновыми накидками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командира гранатометного взвода группировки войск «Восток» с позывным «Тимоха».

«Последняя задача была непростая: мы оттолкнули противника, зашли в населённый пункт и выбили его. После этого продвинулись дальше, вглубь лесополос», — говорится в сообщении.

По словам бойца, российское подразделение меняло тактику в зависимости от времени суток. Тимоха объяснил, что при наступлении днем противник быстро приспосабливается. После этого военные начали действовать в предрассветные часы. Кроме того, ночью российские бойцы действовали «под пончо», нужно было проходить скрытно, поскольку действовало очень много дронов украинской стороны.

До этого депутат законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко рассказал, что взятие населенного пункта Ольговское дает возможность российской армии обойти наиболее укрепленные участки.

О взятии села под контроль Вооруженных сил РФ стало известно 15 сентября. По данным Минобороны России, российские войска также поразили подразделениям трех бригад Вооруженных сил Украины и бригаде национальной гвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.

Ранее украинские военные начали применять в боях напечатанные на 3D-принтере мины.

