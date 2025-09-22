Экс-солдаты ВСУ, вошедшие в состав добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, захватили шестерых украинских военнослужащих в плен. Об этом в интервью РИА Новости сообщил боец с позывным «Змей».

По его словам, один из солдат начал сопротивляться и был ранен, после чего остальные пятеро сдались. Когда бойцы начали выводить пленных, украинские дроны и минометы начали обстреливать собственные позиции.

Несмотря на обстрел, бойцам удалось найти укрытие вместе с пленными. Они привели их в дом, где сказали, что они тоже из Украины. Пленные не поверили, но после предложили чай, сигареты и конфеты, пообещав, что на следующий день постараются вывести их.

Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые организовали освободительное движение и ведут борьбу с украинскими властями.

До этого бывший украинский военнослужащий, который сменил сторону и сейчас является командиром группы батальона имени Максима Кривоноса, известный под позывным «Борзый», рассказал, что командование ВСУ отправляло солдат в бой без боеприпасов ради получения медалей.

Ранее российский боец рассказал о бое с польскими и румынскими наемниками в зоне СВО.