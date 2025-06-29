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Командование ВСУ не позволяет бойцам на Сумском направлении общаться с родными

Руководство ВСУ запрещает штурмовикам на Сумском направлении общаться с родными
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Stringer/Reuters

Командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, который был направлен на Сумское направление, запрещает солдатам связь с родными. Об этом ТАСС сообщили в российских правоохранительных органах.

Источник агентства подчеркнул, что «преступные приказы» 225-го ОШП вызывают недовольство среди украинской общественности.

«В частности, там возмущены судьбой одного из бойцов, переведенного в полк из 54-й отдельной механизированной бригады. В 225-м ошп солдат ВСУ узнал, что он «пушечное мясо», которое даже не имеет права общаться с родными и близкими», — подчеркнул источник.

До этого бывший украинский военнослужащий, который сменил сторону и сейчас является командиром группы батальона имени Максима Кривоноса, известный под позывным «Борзый» рассказал, что командование ВСУ отправляло солдат в бой без боеприпасов ради получения медалей. По его словам, командование заставило десять украинских военных оставаться на позициях с заканчивающимися патронами и без поддержки.

Ранее на Украине заявили о появлении в командовании ВСУ «военного Трампа».

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