Российский крейсер поразил условного противника в Баренцевом море

АПЛ «Архангельск» ударила «Ониксом» по условному противнику в Баренцевом море
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА «Новости»

Атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» нанес удар крылатой ракетой «Оникс» по условному противнику в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота, передает РИА Новости.

Отмечается, что стрельба ракетой «Оникс» по морской цели, расположенной на расстоянии около 200 км, была выполнена из подводного положения. Мишень была поражена прямым попаданием.

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что во время подготовки и проведения стрельбы экипаж «Архангельска» проявил профессионализм и морскую выучку.

В пресс-службе добавили, что район проведения стрельб заблаговременно был закрыт для гражданских кораблей и самолетов. Это обеспечили суда Кольской флотилии.

Атомный подводный крейсер «Архангельск» — судно проекта 885М «Ясень-М». Он был заложен в 2015-м и спущен на воду в конце ноября 2023 года. В декабре прошлого года вошел в состав Военно-морского флота России.

Ранее в США назвали новой угрозой российские подлодки проекта «Ясень-М».

