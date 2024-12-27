В Минобороны сообщили, что новейший атомный крейсер «Архангельск» вошел в состав ВМФ

Новейший многоцелевой атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» вошел в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает ТАСС.

«На предприятии ОСК «Севмаш» состоялась церемония передачи Военно-морскому флоту России атомной подводной лодки четвертого поколения проекта «Ясень-М» «Архангельск», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, торжественное мероприятие проводилось под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева. В ходе церемонии главнокомандующий вручил Андреевский флаг капитану подводной лодки Александру Гладкову. Флаг подняли на флагштоке новейшего крейсера.

Американское издание The National Interest писало, что страны Запада недооценивают возможности российских многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М». Отмечалось, что они способны нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

До этого военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS подчеркивал, что на Западе боятся потенциала «Цирконов», потому что их скорость и энергия не сравнимы с другим подобным оружием на мировой арене.

Ранее гендиректор «Севмаша» сообщил, что АПЛ «Архангельск» прошла все испытания.