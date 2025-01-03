В США назвали новой угрозой российские подлодки проекта «Ясень-М»

Российские подлодки проекта 885М «Ясень-М» превосходят флот Военно-морских сил США и Североатлантического альянса. Об этом пишет американский журнал National Interest.

«ВМС США (и флоты их союзников по НАТО) полностью уступают по огневой мощи подводным лодкам класса «Ясень-М» российского Северного флота», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что подлодки «Ясень-М» могут вплотную подойти к субмаринам противника и внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами. Кроме того, российские подлодки оснащены передовым ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые комплексы «Циркон».

Издание добавило, что военно-морские верфи Запада работают в «глобальной среде угроз».

В конце декабря сообщалось, что новейший многоцелевой атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» вошел в состав Военно-морского флота России. Церемония состоялась на предприятии ОСК «Севмаш».

До этого военный эксперт Драго Боснич заявил, что представители Запада «испытывают страх» перед потенциалом ракеты «Циркон». Он обратил внимание, что ракета может быть запущена с различных платформ, будь то подводные лодки или надводные корабли. Специалист отметил, что российская ракета может нести ядерное оружие, хотя и ее обычные возможности «не менее беспокоят НАТО».

Ранее стало известно, какие «козыри» есть у российской армии.