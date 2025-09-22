На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В третьем районе Кубани упали обломки БПЛА

В Калининском районе Кубани крыша дома загорелась после падения обломков дронов
Inna Varenytsia/Reuters

В Калининском районе Краснодарского края нашли обломки беспилотника, сообщает в Telegram-канале региональный оперштаб.

Там уточнили, что части дрона повредили крышу частного дома в станице Гривенской. Она загорелась. От осколков повреждения получили и соседние дома. При падении обломков никто не пострадал. На место происшествия прибыли экстренные службы.

До этого в станице Стародеревянковской Каневского района Краснодарского края тоже упали обломки дронов. Там загорелась электроподстанция, но обошлось без пострадавших среди местных жителей.

А в городе Славянске-на-Кубани Славянского района обломки БПЛА рухнули на территории трех частных домовладений. Они повредили фасады и крыши домов и выбили стекла. Кроме того, в промзоне из-за падения обломков БПЛА загорелась трава. Жители не пострадали.

Ранее дроны ударили по курортной зоне Крыма.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
