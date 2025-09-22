В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на дома

На Кубани обломки дронов повредили фасады, крыши и стекла в трех домах

В городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории трех частных домовладений. Об этом сообщает вTelegram-канале региональный оперштаб.

Там рассказали, что обломки дронов повредили фасады и крыши домов, в них выбило стекла.

«Также из-за падения обломков произошло возгорание травы в промзоне», — добавили в оперштабе и отметили, что при падении частей БПЛА никто не пострадал.

До этого стало известно, что в станице Стародеревянковской Каневского района края тоже упали обломки дронов. Там загорелась электроподстанция, но обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Прошлым вечером дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы ранен. А в районе города Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

