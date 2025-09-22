На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Коалиция желающих» усилит финансирование отправки вооружений Украине

Зеленский анонсировал увеличение финансирования инициативы PURL в октябре
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал увеличение финансирования инициативы PURL в октябре 2025 года.

В рамках PURL происходит быстрая поставка вооружения в Украину через добровольные взносы стран НАТО.

«В октябре мы ожидаем поступление дополнительного финансирования для этой инициативы», — заявил он.

Также украинский лидер сообщил, что уже скоро встретится с президентом США Дональдом Трампом и примет участие в глобальном форуме по вопросу возвращения Россией украинских детей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что страны Европы делают все для продолжения конфликта на Украине.

При этом он добавил, что Москва будет дальше работать для того, чтобы найти возможности для мирного урегулирования. Кроме того, российская сторона рассчитывает на то, что США и лично президент Дональд Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле.

Ранее в Испании поддержали использования активов России для финансирования Украины.

